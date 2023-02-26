Levan Tandilashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Tandilashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Tandilashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Tandilashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Tandilashvili 27 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან თანდილაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Tandilashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Levan Tandilashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Tandilashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Tandilashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Tandilashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Tandilashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FC Telavi

Levan Tandilashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Tandilashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Levan Tandilashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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