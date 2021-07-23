Gazeteci Burhan Akdağ, Facebook hesabından yaptığı açıklamada usta tiyatro oyuncu Levent Aykul'un yaşadığı evde ölü bulunduğunu duyurdu. Peki Levent Aykul kimdir? Nereli? | Levent Aykul neden öldü? İşte ayrıntılar...

LEVENT AYKUL KİMDİR? NERELİ?

Levent Aykul 19 Aralık 1960'da İstanbul'da doğdu.

Usta oyuncu Levent Aykul; Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda oynadı.

LEVENT AYKUL NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Burhan Akdağ, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda usta oyuncu Levent Aykul'un evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Akdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Duydum şok oldum... İnanmak istemiyorum.. Ama yapacak bir şey yok... Türk sinema ve tiyatrosu önemli bir ismi daha kaybetti. Değerli dostum Levent Aykul evinde ölü bulunmuş. Komşuları bir kaç gündür kendisinden haber alamayınca ablasına haber vermişler. Antalya Kemer'deki evine jandarma ile girilince Levent Aykul'un cansız bedeni ile karşılaşmışlar.. Arka arka aldığımız bu kötü haberler inanın hayatı zehir ediyor. Bir kaç gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk, bir gün önce Turgay Yıldız. Bugünde Levent Aykul... Levent ile bir hafta önce konuştuk, kemere gideceğini o tarafa gelirsem mutlaka uğramamı istemişti... Şeker hastasıydı, başkada rahatsızlığını bilmiyordum... Ah be Levent mekanın cennet olsun dostum...."