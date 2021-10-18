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  3. Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

Osmaniye'den Adana'ya gelen Elvan Ç. (18) ve kardeşi M.Ç. (15) 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira tutarında altın ve 50 bin lira çaldılar. Yakalanan iki kardeşten biri tutuklanırken, diğer kardeş tutuksuz yargılanmak üzere salındı.

Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

Osmaniye'den gelen bir şebeke,  girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ediyor ve sonrasında hırsızlık yapıyordu. 

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şebekelerin çökertilmesi amacıyla çalışma başlattı. 

Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

BİR HAFTADA 9 EV VE 1 İŞ YERİ

Şüpheliler dairelerin kapılarını çalıyor ve evde kimsenin olmadığını anladıktan sonra levye kullanarak evlere giriyorlardı. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak bir hafta içerisinde 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 50 bin TL çaldıkları tespit edildi. 

Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

HIRSIZ KARDEŞLER

18 yaşındaki Elvan Ç. ve 15 yaşındaki kardeşi M.Ç. şüphelilerin izini süren ekipler tarafından şehri terk etmek üzereyken otogarda yakalandılar. 

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Elvan Ç.'nin emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarının kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini iddia ettiği belirtildi. Olayla ilgili bir başka gelişme ise Elvan Ç. ve yanındakilerin hırsızlık amaçlı olarak bir apartmana girme anlarının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi. 

Levyeli hırsızlar iş başında! Hırsız kardeşler Adana'da 9 ev 1 iş yerini soydu

BİRİ HAPİSTE DİĞERİ SERBEST

Emniyette işlemleri gerçekleştirilen şahıslardan Elvan Ç. tutuklandı. Kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmak üzere salındı.

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