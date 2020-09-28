Azerbaycan ile Ermenistan arasında sıcak çatışmaların yaşanmasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva son durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak açıklama yaptı. Leyla Abdullayeva hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Leyla Abdullayeva kimdir? Kaç yaşında? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

LEYLA ABDULLAYEVA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olan Leyla Abdullayeva 1981 yılında Bakü'de dünyaya geldi. 39 yaşındadır. Orta öğrenimini Bakü'de tamamladı ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nden uluslararası ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı.

2002 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmaktadır. Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca bölgesel güvenlikten, ülkemizin bölgesel örgütlere katılımından, özellikle bu kuruluşlarla siyasi ve güvenlik işbirliği alanında görev aldı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin NATO’ya Temsilciliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Belçika Krallığı Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Temsilciliği’nde diplomat olarak görev yaptı. Daha önce Dışişleri Bakanlığında Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Leyla Abdullayeva evli ve iki çocuğu var.