Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan sorular arasında yerini aldı. Biz de Leyla Alfasa ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

LEYLA ALFASA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Leyla Alfasa'nın nereli ve kaç yaşında olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2016 yılında Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil ile evlenen Leyla Alfasa’nın evliliğinden Francesco adında bir oğlu vardır.

NE OLDU?

2016 yılında Bodrum’da sade bir nikâh töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa’nın mutluluğu 5 yıl sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazır-lanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.