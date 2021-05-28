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Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil ile evliliğine son veren Leyla Alfasa, internette Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan sorular arasında yerini aldı. Biz de Leyla Alfasa ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

LEYLA ALFASA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

 Leyla Alfasa'nın nereli ve kaç yaşında olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR? 

2016 yılında Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil ile evlenen Leyla Alfasa’nın evliliğinden Francesco adında bir oğlu vardır.

Leyla Alfasa kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

NE OLDU?

2016 yılında Bodrum’da sade bir nikâh töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa’nın mutluluğu 5 yıl sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazır-lanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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