LGS 1. nakil tercih ekranı |1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Merkezi sınavın sonuçlarını öğrenen öğrenci ve velileri 1. nakil tercih başvurularını bugün yapmaya başladı. 1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte LGS 1. nakil tercih ekranı

LGS YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 LGS tercihsonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Yerleştirme sonuçlarına http://meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.'' denildi.

LGS TERCİH SONUCU ÖĞRENME EKRANI

1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir. Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecekler.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, LGS 1. nakil tercih başvurularının 30 Temmuz tarihinde sona ermesinin ardından sonuçları 2 Ağustos tarihinde adaylara duyuracak.

2.NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları da 2-06 Ağustos 2021tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 9 Ağustos'ta ilan edilecek.