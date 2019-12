LGS Aralık ayı örnek soruları ve çözümleri | LGS Aralık sayısal ve sözel soruları

LGS örnek sorularını çözmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki LGS Aralık ayı örnek soruları ve çözümleri hangileridir? LGS Aralık ayı sayısal ve sözel soruları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

LGS ARALIK AYI SORU VE ÇÖZÜMLERİ YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aralık ayı LGS örnek soruları ne zaman yayınalacak. Liseye Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamak ve daha iyi hazırlanmalarına destek olma amacı ile geçtiğimiz yıl örnek soru uygulamasına geçiş yapan MEB, bu yılda örnek soruları yayınlamaya devam ediyor.

Aralık ayının başlaması ile yeni örnek soruların yayınlanması merak öğrenciler, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://odsgm.meb.gov.tr adresini takip ediyor. Fakat henüz Aralık ayı örnek sorular yayınlanmadı. 23 - 27 Aralık tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Soruları yayınlandığı andan itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni yılda LGS 7 Haziran 2020 tarihinden yapılacak.

7 Haziran tarihinden düzenlenecek sınavda 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. İki bölüm halinde düzenlenecek sınavda çoktan seçmeli olmak üzere toplamda 90 soru sorulacak. 75 dakika sürecek olan ilk bölüm sözel alandan oluşan 50 sorudan oluşacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL OLUR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

LGS HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

ÖĞRENCİLERİN TOPLAM AĞIRLIKLI STANDART PUAN (TASP) HESAPLAMASI NASILDIR?

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2019 yılında LGS’ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS sınavı 2019 yılında 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.