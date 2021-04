LGS başvuruları başladı mı 2021? LGS başvurusu nereden yapılır 2021?

2021 Haziran ayında merkezi olarak düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar MEB'den başvuru tarihleri hakkında yapılacak açıklamaya yöneldi. Bu noktada adaylar LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor 2021? sorularına yanıt arıyor. MEB geçtiğimiz yıl LGS başvurularını otomatik olarak almıştı. İşte detaylar...

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?

LGS başvuruları 5 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 14 Nisan'a kadar yapabilecek.

LGS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak olup adayların herhangi bir başvuru işleminde bulunması gerekmeyecektir. Otomatik başvurular sadece yurt içindeki öğrenciler için yapılacaktır. Yurt dışındaki öğrenciler yayımlanan kılavuzdaki formu doldurarak başvuru işlemlerini yapabilecek.

2021 LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 30 Haziran'da erişime açılacaktır.

LGS KONULARI 2021

LGS Matematik Konuları

Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Çarpanlar

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Veri Analizi

Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Söz Sanatları

Metin Türleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozukluğu

LGS İnkılap Tarihi Konuları

Milli Uyanış

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Bir Destan

ATATÜRK Dönemi

ATATÜRKÇÜLÜK

Demokratikleşme

Türk Dış Politika

ATATÜRK’ ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Fen Bilgisi Konuları

İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu

Genetik Kod ve DNA

Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon

Biyoteknoloji ve Katılım

Basınç

Madde ve Endüstri/Doğası

Canlılar ve Yaşam

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Fiziksel Olaylar

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

LGS İngilizce Konuları

Adventures

Friendship

Teen Life

İn the Kitchen

On the Phone

The Internet

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

İnsan İradesi ve Kader

Allah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar