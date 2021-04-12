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  3. LGS deneme sınavında derece yapan öğrencilere ödül! Osmaniye'de öğrenciler sınav temposunda

LGS deneme sınavında derece yapan öğrencilere ödül! Osmaniye'de öğrenciler sınav temposunda

Osmancık'ta LGS sınavına yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınavda derece yapan öğrenciler ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirdi.

LGS deneme sınavında derece yapan öğrencilere ödül! Osmaniye'de öğrenciler sınav temposunda

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN BAŞARI BELGESİ

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Mart 2021 tarihinde ilçe genelinde Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrencileri başarı belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yapılan LGS deneme sınavında birinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Sündüs Sude Tak, ikinci olan Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'ndan Sıla Uzar ve üçüncü olan Atatürk Ortaokulu'ndan Zeynep Zülal Karakuş'u tebrik ederek başarı belgelerini ve hediye çeklerini taktim etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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