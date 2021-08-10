LGS Lise 3. Nakil işlemleri ne zaman açıklanacak? Lise nakil işlemleri 2021 | İşte E- Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi
Lise geçiş sistemi kapsamın açıklanan 2. nakil işlemler, sonrası gözler 3. nakil (ek başvuru) tarihlerine ve sonuçlarına çevrildi. Bu durumda " LGS Lise 3. Nakil işlemleri ne zaman açıklanacak? Lise nakil işlemleri 2021 | E- Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı tarafından duyurulan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil (ek tercih) sonuçlarının açıklandığını ve tercihlerde bulunan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri okullara yerleştiği belirtildi. MEB'in yaptığı açıklama sonrası istediği okula yerleşemeyen ve ek tercih yapmak isteyen adaylar 3. nakil işlemlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS Lise 3. Nakil işlemleri ne zaman açıklanacak? Lise nakil işlemleri 2021 | İşte E- Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi
LGS LİSE 3. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2021 | İŞTE E- OKUL LİSE NAKİL BAŞVURU EKRANI VE SONUÇ TARİHİ
LGS 2.nakil başvurularının açıklanmasının hemen ardından, LGS 2.nakil sonuçlarında herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, boş olan kontenjanlar için 9-13 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin sona ereceğini belirterek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.
Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.