Milli Eğitim Bakanı tarafından duyurulan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil (ek tercih) sonuçlarının açıklandığını ve tercihlerde bulunan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri okullara yerleştiği belirtildi. MEB'in yaptığı açıklama sonrası istediği okula yerleşemeyen ve ek tercih yapmak isteyen adaylar 3. nakil işlemlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS Lise 3. Nakil işlemleri ne zaman açıklanacak? Lise nakil işlemleri 2021 | İşte E- Okul Lise nakil başvuru ekranı ve sonuç tarihi

LGS LİSE 3. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2021 | İŞTE E- OKUL LİSE NAKİL BAŞVURU EKRANI VE SONUÇ TARİHİ