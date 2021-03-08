Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerine sunulmuştu. Mart ayı LGS örnek soru kitapçığı da bugün yayımlandı.

Öğrenciler mart ayı örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin LGS'ye yönelik sunulan dördüncü soru paketi ile paylaşılan soru sayısı 1000'i aştı. Mart ayı örnek soruları ile bugüne kadar 1015 örnek soru, 8. sınıf öğrencilere sunuldu.

Merkezi sınava yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular öğrencilerin erişimine açılıyor.

MEB, örnek soruları, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlamaya devam edecek.

LGS MART AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

LGS MART AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI