2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan milyonlarca öğrenci sınav hazırlığı yaparken bir yandan da MEB'in yapacağı müfredat açıklamalarını takip ediyor. Peki LGS müfredatı değişti mi 2021? LGS müfredat konuları MEB ne zaman açıklanacak? Dilden dile dolaşan 'Müfrefat değişikliği olacak' iddialarına MEB son noktayı koydu. İşte detaylar....

LGS MÜFREDAT KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

LGS SINAVI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.