LGS nakil sonuçları açıklandı mı ? 2021 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine verdiği röportajda, 26 Temmuz'da duyurulan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini bildirdi. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi bitişinde, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı arzuladıkları okullara yerleşti." dedi.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI ? 2021 LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı MEB tarafından erişime açıldı.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 98'E YÜKSELDİ!

Sınavlı okullarda doluluk oranında da artış olduğunu söyleyen Özer, bazı değerlendirmelerde bulunarak "26 Temmuz'da bildirilen birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu yükseliş öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini hatırlatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." dedi.

İKİNCİ BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 2 AĞUSTOS

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erip, sonuçlar ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Bu durumda merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

20 AĞUSTOS SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak