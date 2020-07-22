LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? LGS tercihi nasıl yapılır?

MEB tarafından düzenlenen LGS bu yıl 20 Haziran'da gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon 800 bin 8. sınıf mezunu öğrencinin 2020 LGS sınava girdiği düşünülüyor. Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemine girildi ve MEB 2020 LGS kılavuzu öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler yayımlanan LGS tercih robotundan yararlanarak 20 Temmuz itibariyle tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek? LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS TERCİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri için son gün 29 Temmuz. Tercih işlemlerinin saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerekiyor.

LGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS lise tercih robotu yüzdelik dilimler, taban puanlar gibi verileri öğrenciler ve öğretmenlerle buluşturacak. Tercihler mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

LGS TERCİH ROBOTU

KOMŞU KAYIT ALANINDAN OKUL TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Örneğin öğrenci, komşu kayıt alanındaki bir Anadolu Lisesi'ni tercih etmek istiyorsa kendi alanından 2 adet Anadolu Lisesi'ni tercih edip üçüncü tercihini Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi yönünde kullanmak zorunda olacak. Bu şekilde üçüncü Anadolu Lisesi hakkını komşu kayıt alanından seçebilecek.

LGS YEREL YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU

İLK NAKİL NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının 10 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından ilk nakil süreci 10-14 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu naklin sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil için süreç ise 17-21 Ağustos tarihinde devam edecek.