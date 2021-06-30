LGS yüzdelik dilimler ve okul kontenjanları açıklandı

Son dakika... MEB, LGS sınav sonuçlarını erişime açmasının ardından bu kez de okul kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimlerini paylaştı.

LGS puanı ile öğrenci alacak okulların kontenjanları ile 2020 yılı yüzdelik dilimleri yayımlandı.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

İLLERE GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER

Bakanlık 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını da açıkladı.

GEÇEN YILKİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİMLER

Öğrencilere rehberlik olması açısında kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri de paylaşıldı.

Öğrenciler böylelikle kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilir ve tercih edecekleri okullar hakkında fikir sahibi olabilir.

YEREL YERLEŞTİRME

Bunun dışında yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

MERKEZİ SINAV DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 LGS sınav değerlendirme raporuna göre bu yıl merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİDEN TAM PUAN

2021 LGS sınavına 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Raporda elde edilen bulgulara göre de 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi bu yıl da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görüldü.