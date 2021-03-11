LGS'de dil bilgisi çıkacak mı 2021? 2021 liseye geçiş sınavı konuları
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav tarihine az bir süre kala binlerce öğrenci sınavda sorumlu oldukları konuları da araştırmaya başladı. Peki; LGS'de dil bilgisi çıkacak mı 2021? İşte 2021 liseye geçiş sınavı konuları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-LGS tarihini belirlemişti. Koronavirüs salgınının gölgesinde Haziran ayında yapılan olan LGS hakkında araştırmalar hızlandı. LGS’de dil bilgisi çıkacak mı sorusu sınava katılacak 8. sınıf öğrencisinin gündeminde yer alıyor. İşte 2021 LGS Türkçe soru dağılımı...
LGS'DE DİL BİLGİSİ ÇIKACAK MI 2021?
Liselere Geçiş Sistemi TEOG yerine getirilmişti. Bu yıl LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Geçtiğimiz yıl LGS'nin ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43’e yakın bir artış gerçekleşmişti.
2021 LGS TÜRKÇE KONULARI
2021 LGS Merkezi Sınav Türkçe Konuları
1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam,Mecaz Anlam, Terim Anlam)
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler Atasözleri
Özdeyişler
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar,
Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)
Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)
2021 LGS MATEMATİK KONULARI
2021 LGS Matematik Konuları aşağıdaki gibidir.
Üslü ifadeler
Kara köklü ifadeler
Çarpanlar
Olasılık
Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
Veri Analizi
Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
Geometrik Cisimler
Eşlik ve Benzerlik
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
2021 LGS İNKILAP TARİH KONULARI
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Bir Destan
ATATÜRK Dönemi
ATATÜRKÇÜLÜK
Demokratikleşme
Türk Dış Politika
ATATÜRK’ ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
2021 LGS FEN BİLGİSİ KONULARI
İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
Genetik Kod ve DNA
Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
Biyoteknoloji ve Katılım
Basınç
Madde ve Endüstri/Doğası
Canlılar ve Yaşam
Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisi ve Yükleri
2021 LGS İNGİLİZCE KONULARI
Adventures
Friendship
Teen Life
İn the Kitchen
On the Phone
The Internet
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
2021 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar