LGS'de hangi dersler var 2020? LGS'de kaç soru var?

2020 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan milyonlarca öğrenci LGS'de hangi dersler var 2020? Lgs'de kac soru var? sorularını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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LGS'DE HANGİ DERSLER VAR?

TÜRKÇE KONULARI

-Fiilimsiler

-Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

-Deneyimler ve Atasözleri

-Cümlenin Öğeleri

-Söz Sanatları

-Yazım Kuralları

-Noktalama İşaretleri

-Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

-Metin Türleri

-Cümle Türleri

MATEMATİK KONULARI

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

-Veri Analizi

-Basit Olayların Olma Olasılığı

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

FEN BİLİMLERİ KONULARI

-Mevsimler ve İklim

-DNA ve Genetik Kod

-Basınç

-Madde ve Endüstri

İNKILAP TARİHİ KONULARI

-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

İNGİLİZCE KONULARI

-Friendship

-Teen Life

-In the Kitchen

-On The Phone

-The Internet

DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

-Kader ve Kaza İnancı

-İnsanın İradesi ve Kader

-Kaderle İlgili Kavramlar

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

-Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

-İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

-Zekât ve Sadaka İbadeti

-Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

-Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

-Din, Birey ve Toplum

-Dinin Temel Gayesi

SAAT KAÇTA OKULDA OLUNMALI?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.

LGS MAYIS ÖRNEK SORULARI NEREDEN ALINABİLİR?

MEB, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20