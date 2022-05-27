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LGS'de sınav yerleri açıklandı! LGS giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS'de sınav yerleri açıklandı! LGS giriş bilgileri erişime açıldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ ERİŞİME AÇILDI

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS'de sınav yerleri açıklandı! LGS giriş bilgileri erişime açıldı

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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