LGS'de sınav yerleri açıklandı! LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı
SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ ERİŞİME AÇILDI
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.