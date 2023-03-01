Liam Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Liam Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Liam Gordon 15 Mayıs 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Guyana,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Liam Spencer Gordon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Liam Gordon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Liam Gordon, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Gordon'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Liam Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Liam Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Dag & Red
1 Ağustos 2017 yılında Whitehawk
1 Kasım 2017 yılında FC Dag & Red
9 Ocak 2018 yılında Hendon
7 Şubat 2018 yılında FC Dag & Red
1 Kasım 2019 yılında Dartford
2 Ocak 2020 yılında FC Dag & Red
1 Ağustos 2020 yılında Bolton
17 Aralık 2020 yılında FC Dag & Red
31 Mayıs 2021 yılında Bolton
1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall
Liam Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Liam Gordon şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Liam Gordon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Guyana takımında 4 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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