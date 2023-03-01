Liam Trotter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Trotter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Trotter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Trotter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Trotter 24 Ağustos 1988 tarihinde Ipswich şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Liam Antony Trotter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Trotter Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Liam Trotter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Trotter'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Trotter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LiamTrotter6

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Liam Trotter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Trotter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Liam Trotter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Trotter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ipswich

1 Ağustos 2006 yılında Millwall

1 Aralık 2006 yılında Ipswich

18 Eylül 2008 yılında Grimsby Town

22 Aralık 2008 yılında Ipswich

23 Şubat 2009 yılında Scunthorpe Utd.

31 Mayıs 2009 yılında Ipswich

1 Ocak 2010 yılında Millwall

31 Ocak 2014 yılında Bolton

31 Mayıs 2014 yılında Millwall

1 Temmuz 2014 yılında Bolton

24 Ekim 2015 yılında Nottm Forest

7 Aralık 2015 yılında Bolton

21 Temmuz 2017 yılında AFC Wimbledon

19 Şubat 2019 yılında Orange County

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Bromley

1 Temmuz 2022 yılında Chelmsford

Liam Trotter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Trotter şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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