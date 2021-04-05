Libya Başkanlık Konseyi, ülkede Ulusal Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu duyurdu

Uzun süredir süren iç savaşın etkisiyle bir türlü istikrarı yakalamayan Libya'da Başkanlık Konseyi, siyasi diyalog forumu doğrultusunda Ulusal Uzlaşma Komisyonu'nun kurulduğunu duyurdu. Konsey, tüm siyasi güçleri ve tarafları bu projeye katılmaya çağırdı.

Libya'da Ulusal Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Najwa Oheba, düzenlediği basın toplantısında siyasi diyalog forumunun sonuçları doğrultusunda ülkede bir Ulusal Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu kaydetti. Oheba, "Ülkemizdeki olayların gelişmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bölünmeler nedeniyle ve Ulusal Diyalog Forumu'nun sonuçlarına uygun olarak Başkanlık Konseyi, Libya toplumunun barış içinde bir arada yaşama çalışmaları çerçevesinde ulusal uzlaşmanın başlatılması gerektiğine inanıyordu" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK KONSEYİ TÜM SİYASİ GÜÇLERİ UZLAŞMAYA ÇAĞIRIYOR"

Başkanlık Konseyi'nin ülkedeki tüm siyasileri ve tarafları uzlaşmaya çağırdığını ifade eden Sözcü Oheba, "Başkanlık Konseyi, tüm siyasi güçleri ve tarafları ulusal uzlaşma yollarına uymaya çağırıyor" dedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El-Lafi ise yaptığı açıklamada, Libya'da büyük bir siyasi farklılık olduğunu ve uzlaşma projesinin partiler arasındaki siyasi projeler nedeniyle başladığını belirterek, "Ulusal uzlaşma projesi kimse tarafından dışlanmayacak ve Libyalılar arasında güveni yeniden tesis etmeyi ve farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor" dedi.

"Libya'da ordunun birleşmesi zor fakat imkansız değil"

Ülkede ordunun birleşmesi konusuna da değinen El-Lafi, ordunun birleşmesinin zor fakat imkansız olmadığını ve herkesin önümüzdeki birkaç yıl içinde ordunun birleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Ülkede 5+5 Askeri Komitesi'nin ateşkesi sağlamak, sahil yolunu açmak ve mayınları temizlemek adına çalıştığını belirten El-Lafi, Başkanlık Konseyi'nin insanlığa karşı suç işleyenlerin dosyalarını bırakmayacağına ve bu suçlara karışanların tamamının adalet önüne çıkarılacağına dikkat çekti.

"Ulusal uzlaşma projesi yeni bir sayfa açmayı hedefliyor"

Libya Başkanlık Konseyi'nin İkinci Başkan Yardımcısı Musa El-Kuni de yaptığı açıklamada, Komisyon'un ülkede yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini ifade ederek, "Ulusal uzlaşma projesi, geçmişin sayfasını kırıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Seçimlere hazırlanmak için endişelenmemeliyiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI