Libya'da Dendias krizi, Trablus'ta uçaktan inmeyi ederek Bingazi'de Hafter'le görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, bu sabah Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması Bingazi'de Hafter'le görüşmesi iki ülke arasında krize neden oldu.

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Libya'da Dendias krizi, Trablus'ta uçaktan inmeyi ederek Bingazi'de Hafter'le görüştü

Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bingazi’ye geçerek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

GÖRÜŞMEYE DAİR YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİR AÇIKLAMA YAYIMLANDI.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede Libya'da istikrarın sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, bu sabah Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dendias'ın Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal ettiği ifade edilmişti. Yunanistan basını ayrıca Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiğini yazmıştı.

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LİBYA, YUNAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesine tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söylemişti.

KAYNAK: AA

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