Libya'da şehit olan MİT personelinin kimliği davasında ceza almışlardı! Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yeniden cezaevine girecek

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenazesini haberleştirmelerinin ardından haklarında açılan soruşturma sonrası mahkemeye çıkan gazeteciler, yargılama sonrasında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırılmıştı.

CEZALAR ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin mahkeme kararlarını onaylamasının ardından "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan hakkında 4 yıl 8 ay 17 gün hapis kararı verilen gazeteci Murat Ağırel ve aynı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay hapis ceza verilen gazeteci Barış Pehlivan, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne teslim olmaya gitti.

MURAT AĞIREL: BUGÜN TEKRAR CEZAEVİNE GİRİYORUM

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan gazeteci Murat Ağırel," Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. SUSMAYIN,KORKMAYIN,ALIŞMAYIN" ifadelerini kullandı.

BARIŞ PEHLİVAN: ÜÇÜNCÜ KEZ GELDİK, GİDİYORUZ

Gazeteci Barış Pehlivan ise adliye önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, " Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" notunu düştü.