Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'ta kontrolü sağladı

Sıcak çatışmaların yaşandığı Libya'da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'ta kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Sabah saatlerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

HAVALİMANINDA KONTROL SAĞLANMIŞTI

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

VATANDAŞLAR UMH GÜÇLERİNİN ZAFERİNİ KUTLADI

Libya'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı.