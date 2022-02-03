Lider evinde hata yapmadı! Trabzonspor 1–0 Kasımpaşa | Maç sonucu, özeti

Trabzonspor Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan ve iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı karşılaşmada bordo-mavili ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor' galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti. 3. dakikada Ben Quanes'in sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde Umut Bozok'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

6. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Visca'nın sert ve düzgün vuruşunda, top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

20. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

21. dakikada Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı faul atışında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Travnik'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik, Ahmet Engin, Ben Quanes, Hajradinovic, Umut Bozok

Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 42 Eren Elmalı (Kasımpaşa)

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