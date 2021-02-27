Lider Galatasaray, Erzurumspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de kıran kıran geçen şampiyonluk yarışında lider durumda bulunan Galatasaray, 27.hafta maçında kritik bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u Türk Telekom Stadyumunda konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 17 galibiyet elde etti, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 5 maçta ise rakiplerine yenildi. Sarı kırmızılılar bu maçlarda ise 50 gol attı, kalesinde 19 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER

Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılmasıyla ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca sarı kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İKİ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ERZURUMSPOR'DA SON DURUM

Konuk ekip Erzurumspor ise ligde 25 maçta 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 7 maçtan 1 puanla ayrılan mavi beyazlılar 12 maçtan ise puansız ayrıldı. Erzurumspor topladığı 25 puanla ligde 14.sırada yer alıyor. Konuk ekip şimdiye kadar 24 kez rakip fileleri sarsarken 39 gol yedi.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Ayrıca iki takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek.

Oynanan 4 maçta Galatasaray, Erzurumspor'u 3 maçtan 2 kez yendi, bir maç ise berabere sonuçlandı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

GALATASARAY- ERZURUMSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray, Erzurumspor maçında iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed.

Erzurumspor: Göktuğ, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Rashani, Cenk, Aatif, Gomes.