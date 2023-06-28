Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!

Siyasi liderlerin bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesi ile birlikte geçirecek.

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Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'da ailesi ile birlikte Ankara dışında olacak.

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Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara dışında ailesi ile birlikte geçirecek.

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Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak, bayramı Ankara’da karşılayacak.

MHP lideri bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

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