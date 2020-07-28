Küme düşmenin kaldırılması talep edildi!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Kulüpler Birliği Vakfı, sezon sonu değerlendirmesi ve çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Sosyal mesafenin korunması adına Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve 18 Süper Lig kulübü başkan ve temsilcileri katılım gösterdi. Ayrıca yapılan toplantıya Süper Lig'e yeni yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz katılım gösterdi.

Toplantıda görev süresi dolan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in başkanlığa devam edip etmeyeceğinin yanı sıra, sezon sonu değerlendirmesi, yeni yabancı kuralı gibi konular ele alınacak.

LİGDEN DÜŞMENİN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil, "Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, "Kulüpler Birliği olarak TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu." açıklamasını yaptı.

"YABANCI KURALINI ERTELEME TEKLİFİ YAPACAĞIZ"

Sepil, yabancı kuralının da görüşüldüğünü belirterek, "Yabancı kuralında her kulübün farklı görüşü var. Bu da doğal. Ancak ortak görüş, bu uygulama çok hızlı verildi. Bu sene kulüplere hiç faydası yok, aksine ekonomik zararı var. Federasyona bu kuralı 1 yıl erteleme teklifi yapacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar gelecek...