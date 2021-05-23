Fransa Ligi'nin 38. haftasında Angers, Lille'yi ağırlayacak. Milli futbolcularımızın da forma giydiği Lille maçı kazanması halinde şampiyon olacak. İşte Lille - Angers maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın linki ve maça ilişkin ayrıntılar...

LİLLE - ANGERS MAÇI CANLI İZLE

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, ligin 38'inci ve son haftasında Angers'e konuk olacak. Lille mücadeleyi kazanması durumunda 2011 yılından sonra tekrar ligde şampiyonluk yaşayacak.

Fransa Liginin 38.haftasında Lille ile Angers arasında oynanacak olan zorlu müsabaka 23 Mayıs Pazar günü oynanacak. Raymond Kopa Stadı'nda oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından ve Bilyoner TV'den izlenebilecek.

BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN LİNKİ

Fransa Ligue 1'de Angers Lille şampiyonluk maçı! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şampiyonluk maçına çıkıyor.

Fransa Ligi: Lille - Angers maçı saat 22.00'de BeIN Sports 2'de şifreli olarak naklen yayınlanacak.

BeIN Sports 2'de canlı ekrana gelecek olan maçı aboneliğiniz bulunması halinde aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

LİLLE - ANGERS MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille - Angers müsabakası Bein Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Lille, karşılaşmayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ligde ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybetmesi gerekiyor.

Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in +40, PSG'nin +56, Monaco'nun +34 averajı bulunuyor.

Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.

LİLLE, ŞAMPİYONLUĞA 3 PUAN UZAKTA

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

MİLLİ FUTBOLCULAR LİLLE'İ ŞAMPİYON YAPMAYA KARARLI

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.