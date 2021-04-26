Lille - Lyon maç özeti izle 3-2! Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü

Şampiyonluk heyecanının üst düzeyde yaşandığı Fransa Ligi'nde milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 34.hatfa maçında Lyon'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında 20.dakikada ev sahibi Lyon, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

BURAK YILMAZ SAHNEDE

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Jose 2-0 geriye düşen Lille, 45+1.dakikada Burak Yılmaz'ın frikikten attığı enfes gol ile ilk yarıyı 2-1 geride kapatsa da umutlandı.

BERABERLİK GOLÜNÜN ASİSTİNİ YAPTI

Maçın 60.dakikasında Lyon savunmasının yaptığı pas hatasında topla buluşan Burak Yılmaz, topu ceza sahası içindeki David ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

YUSUF ASİST YAPTI, BURAK YILMAZ BİTİRDİ

Mücadelenin 85.dakikasında Yusuf Yazıcı'nın savunma arkasına yükselttiği topta Burak Yılmaz yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdiğinde yaptığı aşırma vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skor 3-2 oldu.

Bu sonuçla Lille puanını 73'e çıkararak ligdeki liderliğini sürdürdü.

LYON - LİLLE MAÇ ÖZETİ İZLE

Lyon ile Lyon arasındaki mücadelenin özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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