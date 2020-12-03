Lille Sparta Prag maçı özeti ve Burak Yılmaz golleri izle 2-1!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lille - Sparta Prag maçına milli oyuncumuz Burak Yılmaz damga vurdu. Tecrübeli forvet, oyuna sonradan girdi ve attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirerek galibiyete imza attı.

Galibiyetin mimarı Burak Yılmaz, dakika 77'de maça ilk 11 başlayan Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi. Oyuna girmesinin ardından oyunun seyrini değiştiren Burak, 80 ve 85'te attığı goller ile takımını galibiyete taşıdı.Sparta Prag'ın golünü 71'de Ladislav Krejci attı.

Konuk takımda Ondrej Celustka çift sarı karttan atıldı. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Lille, gruptan çıkmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.