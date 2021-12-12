Lina Nasif, edebiyat dünyasında şiirleri ve romanlarıyla bilinmektedir. Bugün öğle vakitlerinde çıkan haberlerin ardından, edebiyat ilgilileri "Lina Nasif kimdir? Nereli, kaç yaşında? Lina Nasif öldü mü, neden öldü?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bizler de haberimizde Lina Nasif kimdir? Nereli, kaç yaşında? Lina Nasif öldü mü, neden öldü? sorularına cevap verdik.

LİNA NASİF KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Lina Nasif, 17 Ekim’de babası askerdeyken dünyaya gelir. Babası 1903 annesi 1905 doğumludur. Kur’an-ı Kerim’de Haşr Suresinde geçen ‘line’ sözcüğün Latince yazılımı olan ve yumuşak hurma ağacı anlamına gelen Lina isminin anlamı, annesinin hoşuna gittiğinden kızına bu ismi verir.

Anne dedesi İstifam ve anneannesi Roza Kudüs kökenli ve Maronit (Hristiyan Roman Katolik Kilisesi). Baba dedesi Jorj ve babaannesi Emelin ise Ortodoks.

Lise eğitimini İstanbul'da Fransız lisesi olarak da bilinen Saint Benoit Koleji'nde tamamlayan Nasif, Hukuk okumak çok istiyordu ancak, 1965 yılında babasını kaybedince evin sorumluluğunu üzerine alır. Bu sebeple, Ziraat Bankası Kambiyo bölümünde, Şef Hanri Atat’ın yanında işe başlamıştır.

Mersin halkı tarafından da oldukça çok sevilen Lina Nasif, entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Modadan, sanata bir çok ilgi alanıyla haşır neşir yaşamıştır.

Edebiyata da ilgisi olan Lina Nasif bir zaman sonra resim, şiir ve romanlar üretmeye başlar.

LİNA NASİF ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Lina Nasif'in günlerdir kendisinden haber alamadığı yakınları, çareyi polise gitmekte buldular. Ekipler, ünlü yazarın evine girdikleri gibi, Nasif'in cansız bedeniyle karşılaştılar.

Evinde ölü bulunan Lina Nasif'in, otopsi sonucunda ölüm nedeni belli olacak.