Anadolu Efes - Zalgris Kaunas EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Resepsiyon ne demek, TDK'ya göre Resepsiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 29 Ekim 2021 Cuma | İkizler ve Boğalar heyecan verici gelişmeler yaşanabilir!Türkiye Cumhuriyeti 98.yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun29 Ekim 2021 Cuma günün spor manşetleri | Süper Lig'de 11. haftaya start veriliyor!29 Ekim 2021 Cuma bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?29 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı29 Ekim kaymakamlık açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 Cuma kaymakamlık çalışıyor mu?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MNG kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma MNG kargo açık mı, kapalı mı?29 Ekim bankalar açık mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (bugün) bankalar çalışıyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Lineer ne demek, TDK'ya göre Lineer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lineer ne demek, TDK'ya göre Lineer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lineer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lineer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lineer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lineer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lineer ne demek, TDK'ya göre Lineer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lineer ne demek? Lineer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lineer kelimesi. Peki lineer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lineer nedir, lineer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LİNEER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lineer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lineer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lineer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çizgilerle ilgili olan
- Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen

LİNEER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lineer bir fonksiyon, birinci dereceden bir fonksiyondur.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT