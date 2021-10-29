Lineer ne demek, TDK'ya göre Lineer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lineer ne demek? Lineer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lineer kelimesi. Peki lineer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lineer nedir, lineer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİNEER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lineer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lineer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lineer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çizgilerle ilgili olan

- Değişmesi bir doğru ile gösterilebilen



LİNEER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lineer bir fonksiyon, birinci dereceden bir fonksiyondur.

