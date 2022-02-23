Linet'in dansı kadar tarzı da olay yarattı! Takipçilerinin Badi Ekrem benzetmesi sosyal medyayı yıktı!

Eurovision'a katılmak için İsrail'deki bir programa katılmasıyla son dönemlerde oldukça konuşulan Linet, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Instagram hesabında 436 bin takipçisi bulunan Linet, bir arkadaşıyla birlikte yaptığı dansı paylaştı.

Kırmızı eşofman giymeyi tercih eden Linet'in tarzını gören takipçileri Badi Ekrem'e benzetti. Hatta sosyal medyada Linet olduğuna inanamayan kullanıcılar da oldu.

"KONFOR ALANINDAN ÇIKMALI"

Öte yandan geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Linet, "İnsan konfor alanından çıkmalı biraz, yoksa kendisini geliştiremez. Ben 6 dilde şarkı söylüyorum, benim hiç korkum yok. Hepsi kendi adıma güzel tecrübeler oldu" dedi.