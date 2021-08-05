Barselona'nın vazgeçilmez forveti Lionel Messi'ye ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Açıklama sonrası Lionel Messi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Messi Barcelona!dan ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte qayrıntılar...

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı.

Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

MESSİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1995 yılında, Newell’s Old Boys adlı klübe transfer olan Messi, burada oynarken River Plate adlı Arjantin birinci ligi takımından teklif aldı, fakat o sıralarda büyüme hormonu yetersizliği teşhektiği ortaya çıktı. River Plate, haftada 900 dolar tutan tedavi masraflarını ödeyecek durumda değildi; Messi’nin spor hayatı tehlikeye girmişti

O dönemde Arjantin de genç yeteneklerini araştıran FC Barcelona Kulübü nün sportif direktörü Carles Rexach, Messi nin olağanustu futbol yeteneğini fark etmiş ve Messi ye tedavi masraflarını karşılamak üzere İspanya da FC Barcelona Takımı nın alt yapısında oynamasını teklif etmişti.

Barcelona ile beraber ilk forma giydiği maç olan Porto-Barcelona maçında yer aldığında, Messi daha 16 yaşındaydı. 16 Ekim 2004 tarihinde, 17 yaşındayken forma giydiği Espanyol – Barcelona maçı ile, İspanya Birinci Ligi (La Liga)’nde forma giyen en genç futbolcu ünvanının sahibi oldu; bu ünvana 1 Mayıs2005 tarihinde, Albacete’ye gol atarak La Liga’da en genç yaşta gol atan futbolcu ünvanını da ekledi.

005–2006 sezonunda Barcelona, Messi’nin kontratını değiştirdi; yeni kontratı ona 2014 yılına kadar bu klüpte oynama şansı ve de daha iyi bir kazanç sağlıyordu. 26 Eylül 2005 tarihinde, Messi İspanyol vatandaşlığına kabul edildi. Onyedi lig maçında yeşil sahalarla buluşan ve bu maçlarda toplamda altı gol atarak tamamlayan genç futbolcu, sağ uyruğunda oluşan kas yırtılması nedeniyle 7 Martta sahalara veda ederek sezonu yarıda kapatmak zorunda kaldı.

2006–2007 sezonu başında kendisine ilk 11’de sağlam bir yer edinen Messi, genç yaşına rağmen oynadığı 26 maçta toplam 14 gol atarak takımdaki yerini sağlamlaştırdı. Fakat şanssızlıklar genç oyuncunun peşini bırakmıyordu, bu sezonda da metatarsal kemiğini kırarak üç atlığının sona ermesinin ardından sahalara ilk döndüğü maç olan Barcelona-Real Madrid maçında üç gol birden atarak İspanyol Ligi’nde en genç yaşta hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bu sezondaki başarılı performansı, otoriteler ve taraftarlar tarafından “Yeni Maradona” olarak anılmasına yol açtı.

2007–2008 sezonunda bir haftada beş gol atarak ulaşılması zor bir skora imza attı. Aynı sezon içerisinde, en iyi forvet oyuncusu olarak FIFPro Dünya En İyi Onbiri ödülünün sahibi olan Messi, Marca adlı İspanyol gazetesinin yaptığı ankette, halkın yüzde 77’sinin oylarını kazanarak

2008–2009 sezonu başında Ronaldinho’nun takımdan ayrılması ile beraber Messi, 10 numaralı formanın sahibi oldu. Bu sezonda, kariyerinin şu ana kadar olan en yüksek skorlarını gerçekleştiren genç futbolcu, oynadığı 31 maçta 23 gol ve 11 asist ile oynayarak ligin en skorer isimleri arasına girmeyi başardı. 2009 Avrulpa Şampiyonlar Ligi Kupası’nı Barcelona kazanırken, Messi attığı 9 gol ile turnuvanın en çok gol atan futbolcusu oldu ve de 2009 yılı UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Messi, uluslararası arenada Arjantin Milli Takımı’nın formasını giymekte. Dünya Kupası’nda hiç golü olmayan futbolcu, 59’u lig, 11’i kupa, 18’i Avrulpa Şampiyonalarında olmak üzere toplam olarak 88 gol kaydetti. Kariyeri boyunca 115’i lig, 19’u kupa ve 38’i Avrulpa Şampiyonaları’nda toplam 172 maçta forma giydi ve 42 asiste imzasını attı.

Messi halen Barcelona formasını giymekte ve 2010 yılında evlenmeyi planladığı Antonella Roccuzzo adlı Arjantin’li bir kız arkadaşı bulunmakta. Adidas’ın sponsor olduğu profesyonel golcü, aynı zamanda Pro Evolution Soccer 2009 ve aynı oyunun 2010 versiyonunun açılış videolarında yer alarak şöhretini değerlendirmeye devam ediyor

2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonunu yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.





Messi, kariyeri boyunca altı La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşıydı. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu.[14] 7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı.

Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı.Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu.2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.



Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti.Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.

2011 Copa América

Messi kimdir? Messi kaç yaşında? soruları ile beraber Messi biyografisi ile karşınızdayız. Messi, 2011 Copa América turnuvasında Arjantin millî futbol takımıin kadrosunda yer aldı. Turnuvada Messi 3 asist yaptı ama gol atmayı başaramadı. 1-1 berabere kaldıkları Bolivya ve 3-0 kazandıkları Kosta Rika maçlarında maçın adamı seçildi. Arjantin, çeyrek finalde normal süresi 1-1 biten maçta Uruguay'a penaltılar sonucu yenilerek kupaya veda etti. Messi, penaltı atışlarında Arjantin adına gol atan iki isimden biriydi.

2014 FIFA Dünya Kupası

Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'da Arjantin millî futbol takımının kadrosunda kaptan olarak kendine yer buldu. Grup aşamasında attığı 4 Gol ile takımının son 16'ya kalmasında büyük rol oynadı. Arjantin bu şekilde finale kadar yükseldi, ancak finalde Almanya'ya Mario Götze'nin uzatmalarda attığı gol ile 1-0 mağlup oldu ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nı 2. olarak tamamladı. Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu seçilerek Altın Top Ödülü'nü kazanmıştır.

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu. Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı. Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi. 30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı. Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.

MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona Kulübü, Lionel Messi ile anlaşma sağlanmasına rağmen La Liga'nın ekonomik düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemediğini ifade etti.

Barcelona kulbü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek.''