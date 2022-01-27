Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu! Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! "Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan..."Discord çöktü mü, neden açılmıyor? DC Discord erişim sorunu nedir, düzeldi mi?Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!Afyonkarahisar'da feci olay! Yem makinesinin içine düşen Reha Toker feci şekilde öldüBeşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor! 4 isimle yollar ayrılacak!Survivor All Star Nisa - Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor, birlikte mi?Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak görülen Lioenel Messi yaklaşık 1 ay önce yakalandığı koronavirüsü henüz atlatamadı. Bu sebeple yıldız oyuncunun sahalardan bir süre daha uzak kalması bekleniyor.

Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanarak sahalara bir süreliğine ara vermişti.

Yıldız oyuncunun henüz hastalığın etkilerini atlatamadığı ve bu sebeple sahalardan bir süre daha uzak kalacağı ifade edildi.

NEDEN ALMADIĞINI AÇIKLADI

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi neden almadığını ifade etti.

Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

"HASTALIĞIN ZORLU GEÇTİĞİNDEN BASHETTİ"

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.

Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT