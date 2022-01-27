Lionel Messi'nin koronavirüs savaşı sürüyor! Hala atlatamadı!

Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanarak sahalara bir süreliğine ara vermişti.

Yıldız oyuncunun henüz hastalığın etkilerini atlatamadığı ve bu sebeple sahalardan bir süre daha uzak kalacağı ifade edildi.

NEDEN ALMADIĞINI AÇIKLADI

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi neden almadığını ifade etti.

"HASTALIĞIN ZORLU GEÇTİĞİNDEN BASHETTİ"

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: AA