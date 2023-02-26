Liran Rotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liran Rotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liran Rotman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liran Rotman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liran Rotman 7 Haziran 1996 tarihinde Ness Ziona şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לירן רוטמן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liran Rotman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liran Rotman'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liran Rotman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liranrotman/

Liran Rotman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liran Rotman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liran Rotman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liran Rotman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2017 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2018 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

7 Şubat 2021 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2021 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Netanya

Liran Rotman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liran Rotman şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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