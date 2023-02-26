Liran Rotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liran Rotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liran Rotman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liran Rotman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Liran Rotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liran Rotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liran Rotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liran Rotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liran Rotman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liran Rotman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liran Rotman 7 Haziran 1996 tarihinde Ness Ziona şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לירן רוטמן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liran Rotman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liran Rotman'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Liran Rotman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liranrotman/

Liran Rotman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liran Rotman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Liran Rotman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liran Rotman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2017 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2018 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

7 Şubat 2021 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2021 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Netanya

Liran Rotman kimdir

Liran Rotman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liran Rotman şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Petah Tikva

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Liran Rotman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Godfried Roemeratoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Roemeratoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godfried Roemeratoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Roemeratoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augustine Randolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Randolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augustine Randolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Randolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
El Yam Kancepolsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Yam Kancepolsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
El Yam Kancepolsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Yam Kancepolsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi