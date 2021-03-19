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Lise 2. dönem sınavları ne zaman? 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?

Twitter'da toplanan binlerce lise öğrencisi 2. dönem sınavların yapılmaması için kampanya başlattı. #ikincinotlaragerekyok etiketiyle paylaşımlarda bulunan öğrenciler için MEB'den henüz bir yanıt gelmedi. Peki Lise 2. dönem sınavları ne zaman? 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı? İşte detaylar...

Lise 2. dönem sınavları ne zaman? 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde aylardır yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler 15. şubattan itibaren kademeli olarak okullarına gitti. Yüz yüze eğitimin başlatılmasıyla birlikte lise öğrencileri sınavlarını da olmaya başladı. 1. sınavların tamamlanmasının ardından 2. sınavlara da sayılı günler kaldı. Ancak öğrenciler sınavların yapılması konusunda sitemli. Sosyal medyada toplanan lise öğrencileri 2. sınavlarını olmak istemediklerini dile getiriyor. 

LİSE 2. DÖNEM  SINAVLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

2.SINAVLAR OLACAK MI, YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki sınavların iptalinin söz konusu olmadığı önceki konuşmalarında sık sık dile getiriyor. Selçuk, hangi illerde yüz yüze sınavların olacağı sorusuna ilişkin illerin durumuna göre kararların alındığı ifade etmişti.

Lise 2. dönem sınavları ne zaman? 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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