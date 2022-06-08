Lise son sınıf öğrencilerine sınav için motivasyon kampı düzenlendi

Pendik Belediyesi yaklaşan YKS sınavı öncesi sınava girecek olan 12. sınıf öğrencileri için Pendik Gençlik Kampı'nda düzenlediği etkinlikte futbol, masa tenisi, basketbol ve doğa yürüyüşü gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrencilere uzmanlar tarafından okçuluk dersi de verildi.

ETKİNLİKLER SENE SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Düzenlenen kampta çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile sınav stresini atan öğrenciler, arkadaşları ile keyifli vakit geçiriyor. Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliklerin sene sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.