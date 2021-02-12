Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselere ilişkin son dakika 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi. Peki Lise yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Lise sınavları ne zaman yapılacak? | MEB son dakika lise açıklaması İşte ayrıntılar...

LİSE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı bildirildi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

MEB SON DAKİKA LİSE AÇIKLAMASI

İlk ve ortaöğretimde sömestr dönemi sona 15 Şubat Pazartesi itibariyle sona eriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim ise 1 Mart tarihinde başlayacak. Ortaöğretimde ise yüz yüze eğitimle ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.

Bu yıl YKS'ye girecek olan 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim kamuoyunda en çok merak edilen konu olmuştu. Bakanlık, 12. Sınıflar için yüz yüze eğitimin 1 Mart Pazartesi itibariyle başlayacağını duyurdu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak olup 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

12'NCİ SINIFLARIN DERSLERİ HAFTADA KAÇ SAAT?

12. sınıflarda 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftalık ders çizelgelerindeki ders ve ders saatlerine uygun bir şekilde haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

BECERİ EĞİTİMİ İKİNCİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.

OKUL PANSİYONLARI AÇIK KALACAK MI?

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacaktır.

12'NCİ SINIFLAR TÜM KONULARDAN SORUMLU OLACAK

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.

ORTAÖĞRETİMDE VE ÖZEL EĞİTİMDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren ise bahsi geçen ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

HANGİ DERSLERDEN SINAV YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak ve Covid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yüz yüze okullarda yapılacaktır.

SINAVLARIN KAPSAMI

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır.

BAŞARISIZ DERSİ OLANLARIN DURUMU

Sorumluluk sınavları da 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacaktır. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrenciler ile kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebileceklerdir. Sorumlu olunan dersin sınavından 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı olacaklar ve sorumlulukları kalkacaktır.

İLLER ARASI HAREKET EDENLERİN SINAVLARI

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebileceklerdir.

DÖNEM PUANLARI PROJE ÖDEVLERİ İLE BELİRLENECEK

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecektir.

2. DÖNEM SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacaktır.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.