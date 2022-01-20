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  3. Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

Karne günü heyecanı yaşayan öğrenciler onur belgesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Peki, Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf İşte detaylar....

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, hesaplamalar yapıyor. Kimisi takdir, teşekkür belgesi alırken, kimileri ise belgelerini taçlandırarak onur belgesi almaya hak kazanıyor. Peki, onur belgesi alan öğrenciler neye göre belirleniyor? İşte,Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf   sorularının yanıtları...

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

LİSEDE ONUR BELGESİ, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLİR 2022? ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR ORTAOKUL, LİSE 4,5,6,7,8,9,10,11 VE 12.SINIF

Öğrencinin puanlarına bakılmaksızın dönem içindeki davranışları değerlendirerek alınan belgedir. Türkçeyi düzgün konuşup üslubuna dikkat etmesi, üslubuna özen göstermesi, görgü kurallarına uyması ve devamsızlık yapmış olmaması yönetmelik tarafından öğrenciden beklenen davranışlardır.

Öğretmenler, öğrencilerinin okula saatinde gelip derslerine katılmasını, konuşma tarzını, arkadaşları arasındaki sosyal ilişkilerini, küçüklerine ve büyüklerine olan saygılı tutumunu da göz önünde bulundurarak dönem sonundaki notlarını değerlendirir.

Buna göre; hiçbir belge alamasanız bile, örnek öğrenci tutumunuzla onur belgesi almaya hak kazanmış olursunuz. Bu belge öğretmenin gözlemlerine bağlıdır.

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Eğer öğrenci 3 eğitim dönemi üst üste Takdir Belgesi almış ise Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanır. Yani ortalamanız 84,99'un altında ise, üstün başarı belgesi almaya hak kazanamazsınız.

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içinden aldığı derslerin not ortalaması 70 puanın üzerinde olup davranış devamsızlık durumunu da disiplin kurulunun istediği düzeyde ise teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaktır.

Lisede onur belgesi, üstün başarı belgesi kimlere verilir 2022? Onur belgesi kimlere verilir ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içindeki derslerinin not ortalaması 84.99 üzerinde olup öğretmenlerinin değerlendirdiği davranış puanı ve özürsüz devamsızlığı 5 günün altında ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022 yılında karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek.

Büşra Mercimek
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