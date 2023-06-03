Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yarın 9.30 da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleştirilecek. Bu yılki sınavda, deprem bölgesindeki illerde yaşayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel bir düzenleme yapıldı.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sınavda avantajlı olmalarını sağlamak amacıyla, ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Bu sayede, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim süreçlerinde yaşanan aksaklıkların sınav performanslarına etkisi azaltılmış olacak.

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LGS merkezi sınavı, ülke genelindeki 15 bin 532 okulda ve 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplamda 465 bin 274 sınav görevlisi görev alacak ve sınavın düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaklar.

Bu yılki merkezi sınav, 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin katılımı dikkate alınarak planlandı. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 256 bin öğrenciden 67 bini kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geri kalan öğrencilerin sınav başvuruları ise merkezi olarak gerçekleştirildi.

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2 Oturum olacak

LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerin dikkate almaları gereken bazı detaylar bulunuyor. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi taşımaları önem taşıyor. Ayrıca en az 2 adet kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi de yanlarında bulunmalı.

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yer alacak ve öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasında ise öğrencilere 45 dakikalık bir mola verilecek, bu süre içinde öğrenciler okul bahçesine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Sınavın sonuçlarına göre, isteyen öğrenciler LGS'ye girecek ve yerleştirme sonuçlarına göre liselere yerleştirilecek. Sınavı tercih etmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme sistemiyle liselere yerleştirilecek.