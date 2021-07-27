Liseli Gamze'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! İddianamede kan donduran ayrıntılar

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel bir okulda eğitim gören Gamze Açar, 7 Kasım 2020 tarihinde, internette denk geldiği iş ilanı üzerine ilan sahibi Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde bulunan odaları ve devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı gittiği otelin 5'inci katında kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

CİNSEL SALDIRI VE KASTEN ÖLDÜRME

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dahilinde, Açar'ın iş başvurusu için gittiği otelde, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı. Şüphelilerden Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanırken, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DEFA YAPMIYOR! GENÇ KIZI BALKONDAN AŞAĞI ATTILAR

Genç kızın feci ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Rıza Doğan'ın önceden İzmir'de de yine aynı suça karıştığı ortaya çıktı.Rıza Doğan'ın planı, hileci davranışlarla genç kızın güvenini kazanıp ona kendini iş yeri sahibi gibi tanıtmak, güveni sağlayınca gece vakti Açar'ın bir yere gidemeyeceğini ön görerek diğer şüpheliler Mustafa Emre Demirel, Emre Eker, Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen ile birlikte talihsiz kıza cinsel istismarda bulunmaktı. Ancak işler istediği gibi gitmedi, genç kız gece yarısı otelin balkonuna çıkıp yardım çığlıkları atmaya başladı. Panikleyen şüpheliler, sesi bastıramayınca Açar'ı balkondan aşağı attı.

DNA PROFİLLERİ GAMZE'NİN KIYAFET VE TIRNAKLARINDA GÖRÜLDÜ

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verildi. Rapora göre Gamze Açar'ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında saldırganlarla uyumlu DNA profilleri bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum şüphelilerin Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduğu ve genç kızın buna karşı koyduğuna delil olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, sanıkların ifadelerinde Gamze Açar'ın, uyuşturucu krizi sonucu intihar ettiğini ileri sürdüler, ancak Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin raporunda Açar'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunmadığı tespit edildi.

"ESRAR İÇER MİSİN? İÇERSEN ALALIM"

İddianamede sanık Rıza Doğan'ın telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu Gamze Açar'a, "Esrar içer misin, içersen alalım" teklifinde bulunduğu , Açar'ın bu teklifi reddettiği belirtildi. Olay sonrası Gamze Açar'ın çantasından çıkan uyuşturucunun ise öldürülmesinden ardından şüpheliler tarafından çantasına konulduğu düşünülüyor.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

İddianamede, "Şüpheliler Rıza Doğan, Mustafa Emre Doğan, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in fikir ve eylem birliği içerisinde maktulü zorla otel odasına hapsederek, defalarca cinsel saldırıda bulunmaları sebebiyle 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme olarak cinsel istismar' suçlarını işledikleri, maktulün sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için maktulü öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla maktulü bulundukları odanın balkonundan aşağı atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

5 KİŞİYE 3 SUÇTAN MÜEBBET İSTENDİ

İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul görülerek, 5 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.