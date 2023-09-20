Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu

Dün sosyal medya platformu 'X'te paylaşılan bir video ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Eski adı twitter olan X'te paylaşılan videoda, E.S. isimli bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafıına yaptığı saygısızlık gözler önüne serildi.

Bir lisede çekildiği belirlenen videoda, gencin kitaptan kopardığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yaptığı görüldü.

Atatürk'ün fotoğrafını müstehcen hareketler yapan gencin o anları izleyenlerin tepkisini çekti.

Atatürk'e büyük saygısızlık

Görüntüyü izleyenlerin bir kısmı, E.S.'nin gösterdiği saygısızlık nedeniyle gözaltına alınması gerektiğini söyledi.

Ortaya atılan bir başka görüşte ise liselinin yaşının küçük olması nedeniyle daha uygun bir ceza verilmesinin doğru olacağı savunuldu.

Gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili gece saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan ve 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği: Adli ve idari süreç başladı

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır." denildi.