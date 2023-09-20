Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu

İstanbul'da bir liseside Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafa müstehcen hareketler yapan bir gencin videosu gündem oldu. Tepki çeken görüntüler sonrası İstanbul emniyetine bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Valilik ise adli ve idare işlemlerin başladığını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu

Dün sosyal medya platformu 'X'te paylaşılan bir video ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Eski adı twitter olan X'te paylaşılan videoda, E.S. isimli bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafıına yaptığı saygısızlık gözler önüne serildi.

Bir lisede çekildiği belirlenen videoda, gencin kitaptan kopardığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yaptığı görüldü.

Atatürk'ün fotoğrafını müstehcen hareketler yapan gencin o anları izleyenlerin tepkisini çekti.

Atatürk'e büyük saygısızlık

Görüntüyü izleyenlerin bir kısmı, E.S.'nin gösterdiği saygısızlık nedeniyle gözaltına alınması gerektiğini söyledi.

Ortaya atılan bir başka görüşte ise liselinin yaşının küçük olması nedeniyle daha uygun bir ceza verilmesinin doğru olacağı savunuldu.

Gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili gece saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan ve 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği: Adli ve idari süreç başladı

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır." denildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''
Son dakika... Başakşehir'de rampayı çıkamayan İETT otobüsü devrildi! Çok Yaralılar var!
Son dakika... Başakşehir'de rampayı çıkamayan İETT otobüsü devrildi! Çok Yaralılar var!
Berna Laçin, yine bir skandala imza attı! Din dersini hedef aldı, paylaşımına tepki yağdı
Berna Laçin, yine bir skandala imza attı! Din dersini hedef aldı, paylaşımına tepki yağdı
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Son Haberler
Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu
Liseli gençten Atatürk'e büyük saygısızlık! Valilik gözaltına alındığını duyurdu
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Piyasalarda son durum ne? Altın, Dolar, Euro ve borsa ne kadar, 20 Eylül Çarşamba güncel tüm ekonomik veriler
Piyasalarda son durum ne? Altın, Dolar, Euro ve borsa ne kadar, 20 Eylül Çarşamba güncel tüm ekonomik veriler
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklık ne kadar? 20 Eylül Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklık ne kadar? 20 Eylül Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum ne? Altın, Dolar, Euro ve borsa ne kadar, 20 Eylül Çarşamba güncel tüm ekonomik veriler
Piyasalarda son durum ne? Altın, Dolar, Euro ve borsa ne kadar, 20 Eylül Çarşamba güncel tüm ekonomik veriler
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklık ne kadar? 20 Eylül Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklık ne kadar? 20 Eylül Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!