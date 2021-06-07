Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2021? LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?

Sekizinci sınıftan mezun olan adaylar diledikleri liseye yerleşebilmek için 6 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS'ye katılım gösterdi. Sınava 1 milyon 38 bin 492 adayın girdiği belirlenirken, yüzlercesi de sınavsız alan liselere yerleşmek için Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2021? LGS sınavsız yerleştirme nasıl olacak? sorularının detaylarını merak ediyor.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları erişime açıldı.

LGS SONUÇ EKRANI

Merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu yıl sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"na göre kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

LİSEYE SINAVSIZ GEÇİŞ NASIL OLACAK 2021?

İster LGS'ye girip puanınıza göre lise tercihi yapabilirsiniz, isterseniz de sınava girmeden MEB'in size tanıdığı yerel yerleştirme hakkından yararlanırsınız. Tercih sizin... Ancak LGS'ye girmiş olmanın bir çok ayrıcalığı olacağını söylemek gerekiyor.

LGS'ye girme şartı yok. MEB, 2018’den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uyguluyor. Biri LGS ile liseye yerleştirme, diğeri ise sınavsız yani okul puanıyla öğrencinin adresine en yakın okula kayıt şeklinde yapılmaktadır.

LGS SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

LGS'ye girenler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara, sınava girmeyenler de Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar için tercih yapabilmektedir. Sınava katılmayanlara Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Kısaca öğrencinin LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilmesi mümkün.

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2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının Temmuz'da başlaması bekleniyor.

E-okul lise tercih yapma ekranı: LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS tercih listesi nasıl yapılır?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.