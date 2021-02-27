Litvanya'da şoke eden ölüm: Koronavirüs aşısı olduktan birkaç dakika sonra hayatını kaybetti! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında devam eden aşı çalışmaları, bazı insanlar için umut kaynağıyken Litvanya'dan gelen bir haber aşı karşıtlarını destekler nitelikte oldu. Yetkililerin doğruladığı iddiaya göre, Kovid-19 aşısı olan bir kişi, aşılamadan birkaç dakika sonra hayatını kaybetti.

1 9 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.