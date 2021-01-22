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Liverpool Burnley maç özeti izle

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti. Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi. Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.

Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.

Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.

Onur Çelik
Spor Editörü
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