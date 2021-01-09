Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan bir yarışmacının adının Liyuza Erden olduğunu öğrenenler hemen internet arama motorlarında Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte detaylar...

LİYUZA İSMİ NE DEMEK, ANLAMI NE?

Hz. Adem ve Hz. Havvanın çocuklarından biri olan Liyuza Habil'in de ikizidir. Rivayete göre Havva, Adem'den 120 batın çocuk doğurdu. Kabil ile iklima ilk batında doğmuşlardı. Sonuncu batında ise, Abdulmuğîs ile Emetı muğîs doğmuştu. Adem'in çocuklarından isimleri tespit edilebilen erkekler 15, kızlar ise dörttür.

LİYUZA İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Liyuza ismi Kur'an'da geçmemektedir.