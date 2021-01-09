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Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu?

Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu? soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Biz de sizler için Liyuza ismi hakkındaki bilgileri haberimizde derledik.

Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan bir yarışmacının adının Liyuza Erden olduğunu öğrenenler hemen internet arama motorlarında Liyuza ismi ne demek? Liyuza ismi anlamı ne? Liyuza Kur'an'da Geçiyor mu? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte detaylar...

LİYUZA İSMİ NE DEMEK, ANLAMI NE?

Hz. Adem ve Hz. Havvanın çocuklarından biri olan Liyuza Habil'in de ikizidir. Rivayete göre Havva, Adem'den 120 batın çocuk doğurdu. Kabil ile iklima ilk batında doğmuşlardı. Sonuncu batında ise, Abdulmuğîs ile Emetı muğîs doğmuştu. Adem'in çocuklarından isimleri tespit edilebilen erkekler 15, kızlar ise dörttür.

LİYUZA İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Liyuza ismi Kur'an'da geçmemektedir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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