Lloyd James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd James 16 Şubat 1988 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lloyd Stuart Roger James şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd James Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lloyd James, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lloyd James'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd James isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lloyd James Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Southampton

1 Temmuz 2010 yılında Colchester Utd.

1 Mart 2012 yılında Crawley Town

1 Nisan 2012 yılında Colchester Utd.

18 Temmuz 2012 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2016 yılında Exeter City

4 Temmuz 2018 yılında Forest Green

11 Aralık 2019 yılında Torquay

11 Ocak 2020 yılında Forest Green

28 Şubat 2020 yılında Bath City

13 Aralık 2021 yılında Taunton Town

31 Mayıs 2022 yılında Bath City

1 Temmuz 2022 yılında Taunton Town

Lloyd James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd James şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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