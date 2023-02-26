Loai Taha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loai Taha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loai Taha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loai Taha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loai Taha 26 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לואי טאהא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loai Taha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Loai Taha'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loai Taha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loaitaha20/

Loai Taha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loai Taha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loai Taha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loai Taha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ahva Arraba

1 Ocak 2008 yılında Hapoel Karmiel

30 Haziran 2008 yılında Ahva Arraba

1 Temmuz 2009 yılında FC Ashdod

1 Şubat 2011 yılında H. Kfar Saba

30 Haziran 2011 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2011 yılında M. Umm al-Fahm

30 Haziran 2012 yılında FC Ashdod

1 Eylül 2012 yılında Hapoel Raanana

19 Ocak 2015 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

Loai Taha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loai Taha şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Loai Taha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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